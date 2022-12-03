Авария на ТЭЦ Экибастуза. Кыргызстанец начал сбор помощи замерзающему угольному региону

При этом температура воздуха в регионе опускалась до -31 градуса.
Еще 27 ноября почти весь Экибастуз остался без тепла и горячей воды из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Последствия аварии на ТЭЦ до сих пор устраняют, без отопления в городе остаются 30 домов. При этом температура воздуха в регионе опускалась до -31 градуса. В городе объявили режим ЧС.
Сегодня, 2 декабря, стало известно, что причиной повреждения теплосетей в Экибастузе названы "ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному резкому повышению давления в сети". "Это привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", - заявил во время брифинга вечером в четверг первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Кыргызстанец, экоактивист Исмаил Карыпов предложил подписчикам Twitter собрать обогреватели для казахстанцев, живущих в Экибастузе.
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