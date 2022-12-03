Иностранные авто могут обязать проходить техосмотр в Казахстане

Иностранные авто могут обязать проходить техосмотр в Казахстане, сообщает Кolesa.kz.

По данным издания, в Закон "О дорожном движении" планируется внести изменения, обязывающие проходить техосмотр все автомобили, в том числе зарегистрированные в других государствах, ездящие по Казахстану более 90 дней.

"Не подлежат техосмотру автомобили, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

Проходить техосмотр водители из других республик смогут как у себя на родине перед въездом в Казахстан, подтверждая факт проверки диагностической картой, так и в нашей стране. Для этого параллельно внесут изменения в отечественные правила организации и проведения обязательного техосмотра", - отмечает издание.

Отмечается, что информация о прохождении техосмотра иностранцами станет отражаться в казахстанской единой базе, к которой имеют доступ полицейские. И они после корректировки закона смогут штрафовать гостей за езду на непроверенном авто.



URL: https://kaktus.media/471724