Иностранные авто могут обязать проходить техосмотр в Казахстане, сообщает Кolesa.kz.
По данным издания, в Закон "О дорожном движении" планируется внести изменения, обязывающие проходить техосмотр все автомобили, в том числе зарегистрированные в других государствах, ездящие по Казахстану более 90 дней.
"Не подлежат техосмотру автомобили, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.
Проходить техосмотр водители из других республик смогут как у себя на родине перед въездом в Казахстан, подтверждая факт проверки диагностической картой, так и в нашей стране. Для этого параллельно внесут изменения в отечественные правила организации и проведения обязательного техосмотра", - отмечает издание.
Отмечается, что информация о прохождении техосмотра иностранцами станет отражаться в казахстанской единой базе, к которой имеют доступ полицейские. И они после корректировки закона смогут штрафовать гостей за езду на непроверенном авто.
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