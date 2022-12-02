С начала года Баткену выделили 470 миллионов сомов беспроцентного кредита

По его словам, указанный заем получили 395 субъектов.



В 2022 году на беспроцентный кредит Баткенской области выделили 470 милллионов сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил заместитель министра финансов Улан Даникеев.

По его словам, указанный заем получили 395 субъектов.

«Всего освоили 290 миллионов сомов. Льготное время кредитования составляет пять лет. Из них три года — беспроцентный период и два года — под 2 процента от общего кредита. Деньги выделили из республиканского бюджета», — проинформировал Улан Даникеев.

На вопрос депутатов, сколько средств из 470 миллионов сомов выдали гражданам после вторжения Таджикистана в Баткенскую область, чиновник не ответил.



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