Соцфонд Кыргызстана планирует поднять размер пенсии на 8 процентов

Социальный фонд планирует поднять размер пенсии на 8 процентов в 2023 году.
Об этом на совместном заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил глава СФ Бактияр Алиев.
По его словам, каждый год 40 тысяч граждан оформляют пенсию.
«Для обеспечения пенсией новых граждан в 2023 году из бюджета выделяется 41 миллиард сомов, из Соцфонда — 50 миллиардов сомов. Мы планируем в следующем году поднять пенсию на 8 процентов, на это предусмотрели 1 миллиард 480 миллионов сомов», — сказал он.
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