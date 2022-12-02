Соцфонд Кыргызстана планирует поднять размер пенсии на 8 процентов

Социальный фонд планирует поднять размер пенсии на 8 процентов в 2023 году.

Об этом на совместном заседании фракции «Ата Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» сообщил глава СФ Бактияр Алиев.

По его словам, каждый год 40 тысяч граждан оформляют пенсию.

«Для обеспечения пенсией новых граждан в 2023 году из бюджета выделяется 41 миллиард сомов, из Соцфонда — 50 миллиардов сомов. Мы планируем в следующем году поднять пенсию на 8 процентов, на это предусмотрели 1 миллиард 480 миллионов сомов», — сказал он.



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