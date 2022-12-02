В Минздраве рассказали, на какие больницы поступает больше всего жалоб

На какие больницы больше всего поступает жалоб, поинтересовались журналисты у представителей Министерства здравоохранения сегодня, 2 декабря, на брифинге.

"Это стационары, где на сегодняшний день принимают больных с инфекционными заболеваниями. Мы знаем, что в Бишкеке это детские больницы, инфекционная больница и т. д. Там происходит увеличение нагрузки, количество обращений очень большое. Все концентрируется в этих больницах, и соответственно, количество жалоб на больницы увеличивается", - ответил заместитель министра здравоохранения Улан Садыков.

Ранее, как напомнили СМИ, глава Минздрава Гулнара Баатырова заявила, что не справляющихся с работой руководителей будут освобождать от занимаемых должностей в связи с большим количеством жалоб. Замминистра Садыков отметил, что в Кыргызстане на сегодняшний день действительно существует проблема с компетентностью некоторых руководителей организаций здравоохранения.



"Скорее всего, это повлечет за собой какие-то административные меры в их отношении. Возможно, какие-то руководители будут уволены либо будут приниматься административные меры. Все зависит от того, на каком уровне проводится работа с их стороны. Могу заранее сказать, что в следующем году мы планируем ввести механизм аттестации руководителей организаций здравоохранения. По результатам будут приниматься соответствующие меры. Сейчас прорабатывается механизм, каким образом это будет проводиться", - пояснил он.



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