В Минздраве рассказали, на какие больницы поступает больше всего жалоб

На какие больницы больше всего поступает жалоб, поинтересовались журналисты у представителей Министерства здравоохранения сегодня, 2 декабря, на брифинге.
"Это стационары, где на сегодняшний день принимают больных с инфекционными заболеваниями. Мы знаем, что в Бишкеке это детские больницы, инфекционная больница и т. д. Там происходит увеличение нагрузки, количество обращений очень большое. Все концентрируется в этих больницах, и соответственно, количество жалоб на больницы увеличивается", - ответил заместитель министра здравоохранения Улан Садыков.
Ранее, как напомнили СМИ, глава Минздрава Гулнара Баатырова заявила, что не справляющихся с работой руководителей будут освобождать от занимаемых должностей в связи с большим количеством жалоб. Замминистра Садыков отметил, что в Кыргызстане на сегодняшний день действительно существует проблема с компетентностью некоторых руководителей организаций здравоохранения.
"Скорее всего, это повлечет за собой какие-то административные меры в их отношении. Возможно, какие-то руководители будут уволены либо будут приниматься административные меры. Все зависит от того, на каком уровне проводится работа с их стороны. Могу заранее сказать, что в следующем году мы планируем ввести механизм аттестации руководителей организаций здравоохранения. По результатам будут приниматься соответствующие меры. Сейчас прорабатывается механизм, каким образом это будет проводиться", - пояснил он.
URL: https://kaktus.media/471682
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!