Женишбек Токторбаев сравнил главу Соцфонда с Камчыбеком Ташиевым

Депутат Женишбек Токторбаев поинтересовался возрастом председателя Социального фонда Бахтияра Алиева.

На совместном заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил" рассматривается бюджет Соцфонда на 2022 год и прогноз на 2023-2024 годы.

После того как Алиев представил доклад с трибуны зала заседаний, лидеры "Ата-Журт Кыргызстан" Бактыбек Сыдыков и "Мекенчила" Эльмурза Сатыбалдиев предложили ему отвечать на вопросы сидя.

Когда очередь задать вопрос дошла до Токторбаева, он спросил, сколько лет Алиеву.

Глава ведомства ответил, что ему 44 года, что возмутило депутата.

"Вы молодой, оказывается. Тогда выходите к трибуне и отвечайте стоя. На прошлой неделе генерал Камчыбек Ташиев (замглавы кабмина, глава ГКНБ. - Прим. Kaktus.media), который старше вас на 10 лет, шесть часов отвечал стоя. Ему даже президент предложил сесть, но он не согласился. А вы совсем молодой", - заявил Токторбаев.

Алиев ответил, что сел потому, что ему позволили.

"А вы должны были ответить, что не сядете. Выходите к трибуне", - сказал депутат.

После чего председатель Соцфонда вышел к трибуне.

Далее депутат спросил у чиновника, сколько он зарабатывает. Алиев ответил, что его зарплата составляет примерно 50 тыс. сомов.

"10%, или 5 тыс. сомов - выплата в Соцфонд", - добавил он.

Токторбаев поинтересовался, какую пенсию будет получать Алиев.

"Это надо считать. Я сейчас не могу ответить", - ответил чиновник.

"Я уже подсчитал: будете получать около 50 тыс. Люди, которые сидят в теплых кабинетах и в мягких креслах, получают большую пенсию, и им прибавляется больше средств при повышении пенсии. А тем, кто получает маленькую пенсию, добавляют всего 500 сомов. Это несправедливо", - заявил депутат.

Алиев ответил, что пенсия складывается из выплат самих граждан. "Чем больше они платят социальных выплат, когда работают, тем больше начисляется пенсия", - сказал глава ведомства.

Отметим, после того как Токторбаев задал свои вопросы, Алиева снова попросили отвечать сидя.



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