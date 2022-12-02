"Сказали, если сами не придем, насильно доставят". Женишбека Токторбаева вызвали в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева вызывают на допрос в Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Об этом он сказал 2 декабря на совместном заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил", где рассматривается бюджет Социального фонда на 2022 год и прогноз на 2023-2024 годы.

Подняв в этот раз председателя Фонда обязательного медицинского страхования Азамата Муканова, он напомнил, что ранее ФОМС был в ведении правительства, сейчас - при Министерстве здравоохранения.

"Какая функция вашего фонда? Вы служба безопасности Минздрава, то есть должны осуществлять контроль над качеством обеспечения услуг министерством. Сейчас вы находитесь под Минздравом, а министр - ваш шеф, поэтому вы не можете контролировать ведомство. Тут явная коррупция.

Наверняка вы видели то заседание, я хотел озвучить требование избирателей, а теперь сотрудники прокуратуры пытаются оказать на нас давление. Вчера вызывали, сегодня из ГУУР звонят, говорят, если сами не придем, насильно доставят.

Что я хочу сказать? После передачи прокуратуре функции следствия у них очень выросли полномочия: они сами возбуждают дело, сами расследуют, приостанавливают, если хотят, сами идут в суд и просят срок. Это явный признак коррупции. Поэтому я просил депутатов забрать у них функцию следствия. Необходимо образовать отдельный орган при президенте Кыргызской Республики, как Следственный комитет в России. Если ФОМС так же будет находиться в ведении Минздрава, вы не сможете контролировать ведомство. Надо его снова вернуть в ведение правительства. А сейчас у вас нет никаких прав, ни морально, ни материально вы их не сможете проверять", - заявил Токторбаев.



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