Депутат рассказал о проблемах с получением госипотеки кыргызстанцами. Ему назвали причину

Такое впечатление, что Государственная ипотечная компания полностью приостановила выдачу ипотеки кыргызстанцам.
Об этом на заседании парламентской фракции "Ишеним" сообщил депутат Бахридин Шабазов.
По словам депутата, пять человек обратились к нему с жалобами на ГИК. "Очень много людей не могут получить ипотечный кредит. Только я пять человек знаю, которые на стадии получения получили запрет", - сказал он.
Присутствующий на заседании первый зампредседателя "РСК Банка" Акылбек Турдалиев заявил, что его учреждение выдает деньги "без остановки".
"Мы выдаем свои деньги, ГИК рефинансирование делает. Запретов нет, мы выдаем всем. Очередь на получение ипотеки большая, ГИК регулирует ее", - пояснил он.
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