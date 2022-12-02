Почему все больше молодых людей рискуют остаться бесплодными

Студенты столичных вузов слабо информированы о репродуктивном здоровье и его влиянии на качество жизни.

К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Бишкекским международным медицинским институтом в рамках научно-исследовательской работы по продвижению концепции снижения вреда от факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ).

Социологический опрос показал, что основным источником информации о репродуктивном здоровье для респондентов является Интернет. Для парней эта цифра составляет 80%, для девушек - 32%. Немного чаще последние (36%) получают информацию в медицинских учреждениях. "Необходимо принять во внимание, что если медучреждения предоставляют проверенную и качественную информацию, то информация из Сети может оказаться недостоверной", - отмечено в исследовании.

"Исследование также показало, что ситуация с осведомленностью молодежи в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья критична. Если не принять меры, то это может привести к рискам для здоровья. Последствия проявятся в росте случаев инфицирования ИППП, ВИЧ и бесплодия населения репродуктивного возраста", - говорится далее.

Как выяснилось в ходе опроса, респонденты недооценивают такие риски, как наличие хронических заболеваний, не связанных напрямую с репродуктивной функцией. Большая часть респондентов-женщин недооценивают риски ранней беременности и прерывания беременности. "Многие из них не считают неправильное питание и малоподвижный образ жизни факторами риска для репродуктивного здоровья", - указано в исследовании.

"Большинство опрошенных не испытывают психологический дискомфорт при приобретении средств контрацепции и при обращении в лечебные учреждения по поводу проблем, связанных с репродуктивным здоровьем. От 30% до 40% респондентов в обеих группах знают о молодежных центрах здоровья и получают там консультации. Однако половое воспитание и вопросы репродуктивного здоровья, очевидно, не являются приоритетными для обеих групп", - говорится далее.

К факторам, негативно влияющим на репродуктивное здоровье, как указано в исследовании, молодежь относит вредные привычки (27% женщин и 22% мужчин), заболевания, передающиеся половым путем (28% и 29% соответственно), рискованное половое поведение и отсутствие контрацепции (10% и 40%). 26% женщин и 41% мужчин считают негативными все факторы.

Большинство опрошенных, живущих половой жизнью, пользуются контрацептивами (60% женщин и 71% мужчин). Респонденты-мужчины используют презервативы (91%), респонденты-женщины - противозачаточные таблетки (46%) и презервативы для партнера (39%).

"В современном обществе появляются новые требования к здоровью. Социальная значимость культуры репродуктивного здоровья молодого поколения обусловлена тем, что молодежь представляет собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный, политический и культурный резерв общества. Но многолетняя тенденция ухудшения здоровья молодежи усугубляет ситуацию во всех возрастных группах", - отметили авторы исследования.

Они считают, что молодые люди неохотно посещают медицинские учреждения, где могут встретить взрослых знакомых. Поэтому считают необходимым создание широкой сети молодежных медико-образовательных центров. В них было бы возможно получить медицинскую помощь, психологическую и социальную поддержку. Кроме этого, велась бы работа по охране репродуктивного здоровья.

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