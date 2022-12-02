В Кыргызстане два препарата добавили в список наркотических веществ

Два лекарственных препарата - трамадол и налбуфин - внесли в список наркотических средств №II.

Об этом сообщили в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий.

Лекарства внесли в список наркотических, поскольку они опасны из-за вредных последствий, к которым может привести злоупотребление ими в лечебных целях. Теперь трамадол и налбуфин амбулаторным больным должны выписывать только на специальных рецептурных бланках.

В ведомстве добавили, что клонидин (клофелин) и кетамин также перенесли в список психотропных веществ №IV, в котором находятся психотропные вещества, представляющие опасность из-за вредных последствий.



URL: https://kaktus.media/471698