В Кыргызстане два препарата добавили в список наркотических веществ

Два лекарственных препарата - трамадол и налбуфин - внесли в список наркотических средств №II.
Об этом сообщили в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий.
Лекарства внесли в список наркотических, поскольку они опасны из-за вредных последствий, к которым может привести злоупотребление ими в лечебных целях. Теперь трамадол и налбуфин амбулаторным больным должны выписывать только на специальных рецептурных бланках.
В ведомстве добавили, что клонидин (клофелин) и кетамин также перенесли в список психотропных веществ №IV, в котором находятся психотропные вещества, представляющие опасность из-за вредных последствий.
URL: https://kaktus.media/471698
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!