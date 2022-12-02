НБ КР напомнил, как родственникам мигрантов без потерь получать от них переводы

Такая мера была применена для того, чтобы сохранить экономическую безопасность нашей страны

Начальник экономического управления Национального банка Кыргызстана Азат Козубеков напомнил, что денежные переводы на сегодня выдаются в валюте страны, откуда они поступили.

На заседании парламентской фракции «Ишеним» он объяснил, почему родственники мигрантов жалуются, что получают меньшую сумму, чем было переведено.

«В нынешних условиях выдача денежных переводов наличными осуществляется в валюте страны-отправителя либо в кыргызских сомах. К примеру, переводы, пришедшие в нашу банковскую систему из Российской Федерации, к сожалению, могут быть выданы либо в российских рублях, либо в сомах. Такая мера была применена для того, чтобы сохранить экономическую безопасность нашей страны», — отметил он Козубеков.

При обналичивании переводов в долларах финансовые организации удерживают свои проценты. Он добавил, что с начала весны из-за санкций в Россию сократился приток долларов, но при этом спрос на наличную валюту сохранился.

«Поэтому Россия практически высасывает доллары из всех стран, которые ее окружают. В такой же ситуации сегодня находятся Молдова, Армения и Кыргызская Республика. Казахстан не находится в такой ситуации, поскольку их экономика может запретить вывоз наличных долларов из страны, что она и сделала в марте», — пояснил Козубеков.

Напомним, с марта Россия ввела лимит на денежные переводы. Согласно ограничениям, граждане России и дружественных стран смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов США, а по системам денежных переводов – не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Эти меры должны были действовать до 1 октября. Но в сентябре Центробанк продлил их срок до 1 марта 2023 года. Вместе с тем регулятор указал, что иностранные граждане, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Таким образом, кыргызстанцы до начала весны следующего года могут отправлять на родину в течение месяца только сумму, равную их месячному заработку.



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