Московский университет объявил конкурс среди студентов стран СНГ на бесплатное обучение

Конкурс пройдет в дистанционном формате.
Учащиеся выпускных классов общеобразовательных организаций, студенты колледжей, выпускники университетов из государств-участников СНГ могут принять участие в Международном интеллектуальном конкурсе «Все дороги ведут в МАДИ!». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки КР.
Победителю предоставят бесплатное обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры МАДИ, место в общежитии и стипендию.
Конкурс пройдет в дистанционном формате. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте
- до 27 января 2023 года для поступления в бакалавриат и специалитет,
- до 17 января 2023 года для поступления в магистратуру и аспирантуру.
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