Комбанки пытаются привозить наличные доллары самостоятельно, - НБКР

Депутат Чолпон Султанбекова сегодня, 2 декабря 2022 года, в ходе заседания фракции «Ишеним» спросила, почему в Кыргызстане стало трудно купить валюту.
На это заместитель председателя правления Национального банка Кайып Куленбеков ответил, что это связанно с высоким спросом на наличный доллар и его оттоком.
«Комбанки пытаются привозить наличные доллары самостоятельно», - сказал он.
Замглавы сообщил, что раньше валюта в страну поступала через бизнес, но теперь банки сами начинают завозить валюту.
«То, как это сейчас скажется на рынке, мы не можем сейчас сказать», - сказал он.
Сегодня фракция рассматривает вопросы определения и проведения денежно-кредитной политики, содействия обеспечения финансовой стабильности Кыргызской Республики, регулирование и надзор за банковской системой, в том числе за деятельностью банков и банковских групп, а также система кредитования населения и других субъектов.
Tazabek
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