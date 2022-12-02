Комбанки пытаются привозить наличные доллары самостоятельно, - НБКР

Депутат Чолпон Султанбекова сегодня, 2 декабря 2022 года, в ходе заседания фракции «Ишеним» спросила, почему в Кыргызстане стало трудно купить валюту.

На это заместитель председателя правления Национального банка Кайып Куленбеков ответил, что это связанно с высоким спросом на наличный доллар и его оттоком.

«Комбанки пытаются привозить наличные доллары самостоятельно», - сказал он.

Замглавы сообщил, что раньше валюта в страну поступала через бизнес, но теперь банки сами начинают завозить валюту.

«То, как это сейчас скажется на рынке, мы не можем сейчас сказать», - сказал он.

Сегодня фракция рассматривает вопросы определения и проведения денежно-кредитной политики, содействия обеспечения финансовой стабильности Кыргызской Республики, регулирование и надзор за банковской системой, в том числе за деятельностью банков и банковских групп, а также система кредитования населения и других субъектов.

Tazabek