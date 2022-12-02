Некоторые сотрудники Центра онкологии уволены по предписанию прокуратуры, - Минздрав

Некоторые сотрудники центра онкологии и гематологии уволены по предписанию прокуратуры.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Улан Садыков в ходе онлайна.
Он озвучил, что в Национальном центре онкологии и гематологии проверка была проведена летом 2022 года, в рамках нее были выявлены нарушения.
«Прокуратура дала предписания, на основании которых были приняты административные меры в отношении определенных сотрудников — выговор, увольнение. Меры были приняты», - сказал он.
АКИpress
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