В Минздраве рассказали, на какие больницы больше всего жалуются

Заместитель министра здравоохранения Улан Садыков озвучил, на какие больницы поступает больше всего жалоб.

Как рассказал Садыков 2 декабря на пресс-конференции, это стационары, где принимают больных с инфекционными заболеваниями.

«Мы знаем, что в Бишкеке это детские больницы, инфекционная больница и другие. Там происходит увеличение нагрузки, количество обращений очень большое. Все концентрируется в этих больницах, и соответственно, количество жалоб на больницы увеличивается», - озвучил он.



АКИpress