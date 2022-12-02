В Минздраве рассказали, на какие больницы больше всего жалуются

Заместитель министра здравоохранения Улан Садыков озвучил, на какие больницы поступает больше всего жалоб.
Как рассказал Садыков 2 декабря на пресс-конференции, это стационары, где принимают больных с инфекционными заболеваниями.
«Мы знаем, что в Бишкеке это детские больницы, инфекционная больница и другие. Там происходит увеличение нагрузки, количество обращений очень большое. Все концентрируется в этих больницах, и соответственно, количество жалоб на больницы увеличивается», - озвучил он.
АКИpress
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