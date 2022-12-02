"Стесняемся". Почему бишкекчане не решают свои интимные проблемы у врачей

Бишкекские студенты не осознают риски, связанные с их репродуктивным здоровьем.

К таким выводам пришли исследователи Бишкекского международного медицинского института. В анкетировании приняли участие 994 студента в возрасте от 18 до 25 лет, отвечая на вопросы о семейном статусе, об их оценке своего здоровья и об информированности и факторах, влияющих на репродуктивное здоровье.

Риски прежде всего связаны с недостатком компетентной информации. 80% опрошенных мужчин признались, что необходимые сведения по теме репродуктивного здоровья они берут из Интернета. Среди девушек эта цифра значительно ниже – 32%. Чаще, хоть и ненамного, эту информацию они получают от медиков – 36%. По мнению одного из авторов исследования, Альфии Самигуллиной, это критичная ситуация. "Необходимо принять во внимание, что, если медицинские учреждения могут предоставлять проверенную и качественную информацию, то информация из Сети может оказаться недостоверной", - подчеркнула она.

"Стесняемся". Почему бишкекчане не решают свои интимные проблемы у врачей

76% опрошенных мужчин сообщили, что ведут половую жизнь. Каждый третий из них начал ее в возрасте до 18 лет, а 38% в период от 18 до 20 лет. Не живут интимной жизнью 24%.

Среди проанкетированных женщин половую жизнь ведут 60%. Из них 19% ее начали до 18 лет, а 28% - в возрасте от 18 до 20 лет. 40% опрошенных не имеют половых отношений.

Что касается создания семьи, то 42% респондентов-женщин планируют это сделать после 25 лет, а 39% в период от 20 до 25 лет. Среди опрошенных мужчин цифры другие: создать семью после 25 лет хотят 32%. А на более раннем этапе – от 20 до 25 лет - обзавестись семьей планируют 23% мужчин.

"Стесняемся". Почему бишкекчане не решают свои интимные проблемы у врачей

Ровно половина женщин, принявших участие в анкетировании, рождение детей запланировала на возраст от 25 лет и старше. На этот же период планируют рождение ребенка 59% мужчин. Обзавестись детьми в возрасте от 20 до 25 лет хотят 31% женщин, и только 18% мужчин.

Авторы исследования отмечают невысокий интерес к собственному репродуктивному здоровью среди студентов. Только 56% женщин и 37% мужчин обращались за медицинской помощью по этому поводу. Среди главных причин, почему женщины не обращаются к врачам с проблемами репродуктивного здоровья, респонденты отметили:

• риски, что близкие заметят это посещение (53%);

• нет анонимности, требуются документы (48%);

• стесняются (26%);

А вот почему не обращаются за медпомощью опрошенные мужчины:

• опасения утечки конфиденциальной информации;

• стесняются (39%);

• нет анонимности, требуются документы (39%).

Таким образом, главными причинами не обращения в медицинские учреждения являются опасения, что личные интимные проблемы человека могут стать достоянием посторонних людей, а также страх перед родственниками. Заслуженный врач КР Альфия Самигуллина полагает, что решить эти проблемы поможет создание сети медико-образовательных центров для молодежи. В них было бы возможно получить медицинскую помощь, психологическую и социальную поддержку.

URL: https://www.vb.kg/425008