В КР вводится запрет охоты на кабанов, волков и архаров

В Кыргызстане в 2023-2026 годы будет введен запрет на охоту некоторых видов диких животных.
Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медетбек Маметов.
Запрет будет введен на охоту следующих животных:
- кабанов;
- волков, обитающих на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря;
- Марко Поло;
- горных козлов;
- оленей;
- уларов.
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