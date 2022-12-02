В КР вводится запрет охоты на кабанов, волков и архаров

В Кыргызстане в 2023-2026 годы будет введен запрет на охоту некоторых видов диких животных.

Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медетбек Маметов.

Запрет будет введен на охоту следующих животных:

- кабанов;

- волков, обитающих на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря;

- Марко Поло;

- горных козлов;

- оленей;

- уларов.



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