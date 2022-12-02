В Кара-Балте обнаружен труп. Неизвестный был застрелен

В квартале Западный Кара-Балты обнаружен труп неизвестного.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

1 декабря в 7 часов 48 минут в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что возле гаражей в квартале Западный города Кара-Балты обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы. На место выехала следственно-оперативная группа ОВД района.

Убитым оказался Х.И., 1976 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Жайылского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 122 ("Убийство") УК, возбуждено уголовное дело.

В данное время назначены соответствующие экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

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