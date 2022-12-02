Больше 117 миллионов сомов собрано в Кыргызстане за пользование пастбищами

С начала 2022-го по республике собрали более 117 миллионов сомов за пользование пастбищами.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента животноводства и пастбищ Минсельхоза Максатбек Мамытбеков.
«За девять месяцев жайыт комитеты собрали 117 миллионов 464 тысячи 523 сома, что на 33 миллиона 467 тысяч 924 сома больше, чем в прошлом году», — сказал он.
По словам специалиста, пастбища занимают более 9 миллионов гектаров. Общее поголовье выпасаемого в республике скота — 5 миллионов 477 тысяч 78 голов.
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