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Подробности Общество Просмотров: 17

В ЖК заслушивают заключение комиссии по авиакатастрофе в Дачи СУ

Жогорку Кенеш 1 декабря заслушивает заключение общественной комиссии по авиакатастрофе в Дачи СУ. Докладчиком выступает председатель комиссии Алмамбет Шыкмаматов. Общественная комиссия изучала причины и условия авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области. АКИpress