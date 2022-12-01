В ЖК заслушивают заключение комиссии по авиакатастрофе в Дачи СУ

Жогорку Кенеш 1 декабря заслушивает заключение общественной комиссии по авиакатастрофе в Дачи СУ.
Докладчиком выступает председатель комиссии Алмамбет Шыкмаматов.
Общественная комиссия изучала причины и условия авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!