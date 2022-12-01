Если Акаев и Бакиев невиновны, то и им нужно дать статус экс-президента, - депутат

Секретными документами и гостайной также некоторые депутаты владеют, но у них нет госохраны.

Нужно из привилегий оставить только статус экс-президента и бесплатное медицинское обеспечение, сказала депутат Надира Нарматова («Ата-Журт Кыргызстан») 1 декабря на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, пожизненную охрану, зарплату, пенсию, соцобеспечение, предусмотренные для экс-президента, нужно убрать.

«Секретными документами и гостайной также некоторые депутаты владеют, но у них нет госохраны. Вспомните, где сейчас находятся Аскар Акаев, который 15 лет правил государством, и Курманбек Бакиев, который 5 лет был президентом? Они что не владели гостайной? Сейчас мы дали статус экс-президента Розе Отунбаевой, которая полтора года проработала, и Сооронбаю Жээнбекову, который 3 года проработал. Это законно? А те, кто по 15 лет, 5 лет работали, про гостайну забыли что ли?» - отметила она.

Нарматова сказала, что нужно пересмотреть этот момент, так как статус дается тем, кто до конца срока не отработал, а у тех, кто долго работал, нет этого статуса. «Рассмотрите, Акаев и Бакиев виновны или нет. Если нет вины, то им тоже нужно дать статус экс-президента. К примеру, Алмаз Шаршенович [Атамбаев] 6 лет работал. Никто ничего говорит про это. Реально нужно смотреть на жизнь, принимаемые законы должны работать для всех одинаково», - сообщила депутат.

Замминистра юстиции Бактияр Орозов ответил, что законопроект о внесении изменений в закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента» внесен в парламент для исполнения решения Конституционного суда. «Ваши вопросы выходят за рамки концепции законопроекта. Это нужно отдельно рассмотреть. По этим нормам нужно общественное обсуждение», - добавил он.

Законопроектом предлагается часть 4 статьи 11 закона «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента» изложить в новой редакции, согласно которой, в случае несоблюдения экс-президентом ограничений, установленных частью 3, по заявлению генпрокурора судом рассматривается вопрос о прекращении предоставления экс-президенту всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.

АКИpress