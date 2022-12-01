Пограничники вернули гражданам Кыргызстана скот, перешедший на территорию соседних стран

Пограничники с 28 ноября по 1 декабря возвратили гражданам Кыргызстана скот, перешедший в ходе выпаса на сопредельную территорию.
Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ.
28 ноября к пограничникам обратилась жительница села Булак-Башы Ала-Букинского района Жалал-Абадской области с просьбой вернуть мелкий рогатый скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Узбекистана.
Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры, в результате которых 65 голов скота возвратили гражданке Кыргызстана.
На следующий день, 29 ноября, на кыргызско-таджикском участке границы пограничники Лейлекского пограничного отряда оказали содействие гражданину Кыргызстана и вернули ему с территории Таджикистана 16 лошадей.
Житель населенного пункта Беш-Бала Лейлекского района К.М. обратился к пограничникам с просьбой вернуть лошадей, которые в ходе перепаса перешли на территорию соседнего государства. В результате совместной работы, проведенной пограничниками Кыргызстана и Таджикистана, лошади были переданы кыргызской стороне.
С владельцами скота проведена разъяснительная работа, им рассказали о требованиях порядка выпаса скота вблизи государственной границы.
АКИpress
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