Пограничники вернули гражданам Кыргызстана скот, перешедший на территорию соседних стран

Пограничники с 28 ноября по 1 декабря возвратили гражданам Кыргызстана скот, перешедший в ходе выпаса на сопредельную территорию.

Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ.

28 ноября к пограничникам обратилась жительница села Булак-Башы Ала-Букинского района Жалал-Абадской области с просьбой вернуть мелкий рогатый скот, который в ходе выпаса перешел на территорию Узбекистана.

Пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры, в результате которых 65 голов скота возвратили гражданке Кыргызстана.

На следующий день, 29 ноября, на кыргызско-таджикском участке границы пограничники Лейлекского пограничного отряда оказали содействие гражданину Кыргызстана и вернули ему с территории Таджикистана 16 лошадей.

Житель населенного пункта Беш-Бала Лейлекского района К.М. обратился к пограничникам с просьбой вернуть лошадей, которые в ходе перепаса перешли на территорию соседнего государства. В результате совместной работы, проведенной пограничниками Кыргызстана и Таджикистана, лошади были переданы кыргызской стороне.

С владельцами скота проведена разъяснительная работа, им рассказали о требованиях порядка выпаса скота вблизи государственной границы.

АКИpress