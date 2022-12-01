В Кыргызстане от вируса папилломы человека привили более 137 тысяч девочек

В Кыргызстане, по данным на 30 ноября, от вируса папилломы человека (ВПЧ) привито 137 тысяч 345 девочек.
Об этом сообщает Минздрав.
По его данным, это составило 57 процентов от целевой группы.
Вакцинация против ВПЧ 11-14-летних девочек началась, согласно календарю профилактических прививок, с 14 ноября. Ее проводят в школах бесплатно. Вакцина вводится двукратно с интервалом шесть месяцев.
Всего планируется охватить не менее 90 процентов подростков целевой группы (около 228 тысяч человек). Часть родителей девочек-подростков уже написала расписки об отказе от вакцинации. Процент отказов будет известен к середине декабря.
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