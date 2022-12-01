В Жогорку Кенеше пропал очередной депутат. На этот раз Эмиль Жамгырчиев

В Жогорку Кенеше не могут найти депутата Эмиля Жамгырчиева.
Об этом сообщил лидер фракции «Альянс» Жанар Акаев.
«Помощники говорят, что на связи с ним. Но я лично не связывался. Я не знаю, где он. Но он чуть болел. Надеюсь, что он завтра выйдет на работу», — сказал Жанар Акаев.
На вопрос о том, возможно ли, что Эмиль Жамгырчиев скрывается от силовых структур, так как ранее лидер фракции сообщал, что идут попытки возобновить закрытое уголовное дело в его отношении, Жанар Акаев отвечать не стал, выразив надежду, что на днях он появится на работе.
Отметим, ранее в ГКНБ ответили на обвинения в прослушке депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева и также сообщили, что местонахождение Эмиля Жамгырчиева неизвестно.
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