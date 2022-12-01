Депутаты Жогорку Кенеша хотят существенно сократить привилегии экс-президентов

Экс-президентам предложили оставить только пожизненное медицинское обследование.

Об этом на заседании парламента сообщила депутат Надира Нарматова.

В Жогорку Кенеше в первом чтении обсуждали законопроект о внесении изменений в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики».

По словам Надиры Нарматовой, привилегии экс-президентов нужно существенно сократить.

«Назначать зарплату на всю жизнь, госохрану и брать на пожизненное обеспечение и после смерти передавать резиденцию экс-президента родственникам только потому, что он является носителем государственной тайны, — неправильно. В положении нужно оставить только бесплатное медицинское обследование. Депутаты, как и президент, избираются народом, имеют доступ к секретным документам, однако после окончания срока они не получают привилегии», — сказала Надира Нарматова.

При этом она отметила, что нынешние экс-президенты получили свой статус незаслуженно.

«Вы знаете, где сейчас находится Аскар Акаев, который 15 лет был президентом, где находится Курманбек Бакиев, который пять лет полноценно руководил страной. У них что не было информации о гостайнах? На сегодня мы дали статус экс-президента двум бывшим главам государства. Это Роза Исаковна (Отунбаева. — Прим. 24.kg), которая проработала лишь полтора года, и Сооронбай Жээнбеков, который проработал неполный срок — три года. Правильно ли не оценить работу тех, кто проработал 5 и 15 лет, и не дать им приставку экс только потому, что и они являются носителями государственной тайны», — отметила Надира Нарматова.



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