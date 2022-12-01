Атазов удалил свой пост, в котором предупредил ГП КР, что его не запугать
Депутат Шайлообек Атазов в соцсети удалил свой пост, в котором предупредил сотрудников генеральной прокуратуры, что его не запугать и что он видел людей покруче.
Атазов удалил свой пост, в котором предупредил ГП КР, что его не запугать
"Уважаемая Генеральная прокуратура! Хочу вас предпредить, не надо выходить на вышестоящих с просьбой посадить Атазова, чтобы он замолчал! Я ничего не боюсь, кроме Аллаха! Мы озвучиваем недовольство граждан! Мой народ избрал меня, чтобы я говорил правду! Я видел людей и покруче вас! Находясь 10 лет в оппозиции, многое повидал. Сегодня у вас есть власть, а завтра ее нет", - написал Атазов.
Напомним, вчера на заседании ЖК депутат Шайлообек Атазов заявил, что в Кыргызстане мошенников крышуют прокуроры и милиция. Позже стало известно, что депутата пригласили на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по ранее озвученным фактам на заседании парламента.
Вчерашнее заявление депутата возможно также связано с его выступлением в парламенте в конце сентября этого года по делу о "рейдерском захвате" бизнеса турецкого инвестора Али Баклана. Атазов, напомним, просил Генпрокуратуру взять это дело под личный контроль.
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