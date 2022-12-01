ГКНБ: В отношении выступления депутата ЖК КР Ж.Акаева относительно Э.Жамгырчиева

Бишкек, "Саясат.kg". В данный момент местонахождение депутата Жамгырчиева Э.Э. не известно.

30 ноября 2022 года после выступления депутата Жанара Акаева на заседании Жогорку Кенеша КР, Государственным комитетом национальной безопасности КР была проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что Ж.Акаев не владеет информацией о том, когда была обнаружена аудио-видео записывающая аппаратура в доме и автомашине депутата ЖК КР Жамгырчиева Э.Э. Кроме того, он лично не видел саму аппаратуру. Данный факт был озвучен им на заседании ЖК КР со слов помощника Жамгырчиева Э.Э. – Э.Кадырова, который получил данные сведения по телефону от самого Жамгырчиева Э.Э.

В данный момент местонахождение депутата Жамгырчиева Э.Э. не известно.

При этом, ГКНБ КР заявляет, что готово провести проверку по факту обнаружения аудио-видео записывающей аппаратуры, с целью установления причины и инициатора установки данной спец.техники, а также зашиты интересов депутата ЖК КР Жамгырчиева Э.Э.