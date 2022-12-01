В ЕАЭС запущен конкурс цифровых проектов. Компании Кыргызстана зовут участвовать

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития запустил конкурс цифровых проектов.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя правления ЕАБР, куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян.

По его словам, конкурс проводится во второй раз.

Ожидается, что он поможет в развитии кооперации на евразийском пространстве. Цель конкурса — развитие сотрудничества и кооперации между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном через реализацию цифровых проектов. В нем могут принять участие юридические лица, международные организации, органы государственной власти, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в одной из указанных стран.

«Требования к проектам простые. Нужно описать цифровой проект, который имеет интеграционную составляющую. Для нас важно найти новые подходы, идеи и проекты, направленные на стимулирование интеграции. Нужно, чтобы участники конкурса имели опыт работы в этой сфере и необходимые компетенции. Но при этом не исключается участие и стартапов. Форма заявки и требования к ее заполнению размещены на сайте ЕАБР», — сказал Тигран Саркисян.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/252172/