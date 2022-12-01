Шайлообек Атазов вышел с допроса. Он просит Генпрокуратуру не запугивать его

Депутат ЖК Шайлообек Атазов вышел с допроса и просит Генпрокуратуру не запугивать его.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, он находился в надзорном органе три часа.

Шайлообек Атазов призвал органы прокуратуры рассмотреть дела и назвал суммы с указанием имен, предположительно тех, у кого сотрудники ГП КР требовали деньги.

«Почему нельзя было в рамках закона разобраться до того, как я выступил в Жогорку Кенеше? Получается, если вопрос не поднять в парламенте, то дела просто закрываются? Али Баклан — $900 тысяч, Азиз — $120, Жаныбек — $24 тысячи», — написал он.

Напомним, в сентябре Шайлообек Атазов просил Генеральную прокуратуру тщательно разобраться с делом о «рейдерском захвате» бизнеса турецкого инвестора Али Баклана, о ком выше упоминает депутат. По его словам, инвестор приехал из Турции в Джалал-Абад в 2014 году для выращивания винограда. Однако некий Казаев рейдерским образом забрал бизнес.

Нардеп отметил, что передал всю информацию органам прокуратуры, где ему пообещали «за ночь задержать» подозреваемых в вымогательстве.

«Уважаемая Генпрокуратура, не надо говорить, что дали одно предупреждение, и не надо выходить на наших братьев, пугать и просить, чтобы мы молчали. Не боюсь никого, кроме Аллаха. Уважаю людей. Я лишь озвучил недовольство народа. Может, для вас правда оказалась горькой. Меня избрал народ, чтобы я говорил правду. Видел людей и сильнее вас. За 10 лет в оппозиции многое пережил. Власть у вас сегодня есть, завтра ее не будет», — заключил он.

Отметим, сегодня депутатов Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева и Шайлообека Атазова («Ата Журт Кыргызстан») вызвали на допрос в следственное управление ГП КР после их заявления о коррупции в органах прокуратуры.



Ссылка: https://24.kg/vlast/252203/