За оскорбление учителей школьников штрафовать не будут, только предупреждать. ЖК одобрил законопроект во втором чтении 

Жогорку Кенеш 30 ноября одобрил законопроект о «О внесении изменений в Кодекс Кыргызстана о правонарушениях» во втором чтении.
Ранее депутаты вернули законопроект на доработку. Они не были согласны с денежным штрафом за неуважение к учителю.
Инициатор законопроекта Аманкан Кенжебаев (Сокулукский округ) сообщил, что статьи по штрафам были изменены на предупреждение родителям за неуважение учителей.
Он объяснил, что предупреждение будет в устной и письменной форме. В каждой школе есть комиссия, которая будет этим заниматься, сказал Кенжебаев.
Депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ) сообщил, что они приняли в учет все предложения депутатов и упразднили все денежные штрафы. «Только предупреждения будут родителям, не детям. Но также есть пункт по частным лицам. Если, например, на улице тоже учителей оскорбляют, кто-то может прийти и угрожать учителям. Это по отношению к ним», - сказал Мирлан Самыйкожо.
Детей штрафовать не будут, а только частные лица, пояснил депутат.
Билим АКИpress
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