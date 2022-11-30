За оскорбление учителей школьников штрафовать не будут, только предупреждать. ЖК одобрил законопроект во втором чтении

Жогорку Кенеш 30 ноября одобрил законопроект о «О внесении изменений в Кодекс Кыргызстана о правонарушениях» во втором чтении.

Ранее депутаты вернули законопроект на доработку. Они не были согласны с денежным штрафом за неуважение к учителю.

Инициатор законопроекта Аманкан Кенжебаев (Сокулукский округ) сообщил, что статьи по штрафам были изменены на предупреждение родителям за неуважение учителей.

Он объяснил, что предупреждение будет в устной и письменной форме. В каждой школе есть комиссия, которая будет этим заниматься, сказал Кенжебаев.

Депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ) сообщил, что они приняли в учет все предложения депутатов и упразднили все денежные штрафы. «Только предупреждения будут родителям, не детям. Но также есть пункт по частным лицам. Если, например, на улице тоже учителей оскорбляют, кто-то может прийти и угрожать учителям. Это по отношению к ним», - сказал Мирлан Самыйкожо.

Детей штрафовать не будут, а только частные лица, пояснил депутат.



Билим АКИpress