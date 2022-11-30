В Жогорку Кенеше озаботились ростом коррупции в органах прокуратуры

В Жогорку Кенеше озаботились вопросом роста коррупции в органах прокуратуры.
Этот вопрос на заседании ЖК подняли депутаты Шайлообек Атазов и Женишбек Токторбаев.
По словам Атазова, правоохранительные органы контролируют преступные и коррупционные схемы.
"У предпринимателя отобрали 120 тысяч долларов, и он написал заявление, но дело приостановили. Наверное, революции в стране происходят для того, чтобы кто-то мог разбогатеть. Я могу назвать имена прокуроров, которые сбежали с деньгами", - сказал он.
Депутат Женишбек Токторбаев предложил вызвать Генпрокурора Курманкула Зулушева в парламент для рассмотрения его ответственности.
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