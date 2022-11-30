Мошенники в Узбекистане используют футбольный ажиотаж для кражи денег

Мошенники в Узбекистане используют футбольный ажиотаж вокруг чемпионата мира в Катаре для кражи денег у граждан, сообщают СМИ.
"Житель Пешкунского района Бухарской области обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что анонимный пользователь в мессенджере Телеграм прислал ему сообщение следующего вида: "Поздравляю! Вы стали победителем акции Super GOAL от UEFA.com. Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить выигрыш", – отметили в МВД.
Узбекистанец перешел по ссылке, ввел данные банковской карты на открывшемся сайте для получения денег. В результате он ничего не получил, а с его карты был снят в общей сложности 1 миллионов сумов.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что деньги мошенническим путем присвоил житель Алмазарского района Ташкента, ранее судимый по части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.
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