Мошенники в Узбекистане используют футбольный ажиотаж для кражи денег

Мошенники в Узбекистане используют футбольный ажиотаж вокруг чемпионата мира в Катаре для кражи денег у граждан, сообщают СМИ.

"Житель Пешкунского района Бухарской области обратился с заявлением в правоохранительные органы. Он сообщил, что анонимный пользователь в мессенджере Телеграм прислал ему сообщение следующего вида: "Поздравляю! Вы стали победителем акции Super GOAL от UEFA.com. Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить выигрыш", – отметили в МВД.

Узбекистанец перешел по ссылке, ввел данные банковской карты на открывшемся сайте для получения денег. В результате он ничего не получил, а с его карты был снят в общей сложности 1 миллионов сумов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что деньги мошенническим путем присвоил житель Алмазарского района Ташкента, ранее судимый по части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.





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