Чем запомнился экс-мэр Оша Алмаз Мамбетов?

Вчера стало известно, что президент своим указом освободил от занимаемой должности Алмаза Ишенбековича Мамбетова.

Новым градоначальником Оша стал Бакытбек Жетигенов.

Общественность продолжает бурно обсуждать кандидатуру нового мэра южной столицы. А vb.kg вспоминает, чем кыргызстанцам запомнился теперь уже экс-мэр Оша.

Итак, Алмаз Мамбетов родился 15 марта 1976 года во Фрунзе. Получил высшее образование. За плечами Мамбетова Международный университет Кыргызстана. Его он окончил в 1999 году по специальности "дипломатия и международные отношения". Затем уже в 2015-м он окончил Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики.

Трудовую деятельность Мамбетов начал в 2000-м в Министерстве иностранных дел. Два года он работал там секретарем-референтом.

С 2002-го по 2003-й Алмаз Мамбетов трудится в Государственном комитете Кыргызской Республики по туризму, спорту и молодежной политике. Сначала он занимает должность главного специалиста отдела туризма, международных связей и маркетинга, а затем советника министра.

В 2004-м Мамбетов возвращается в МИД и до 2007-го работает секретарем Службы государственного протокола.

В 2008-м Алмаз Мамбетов уходит работать в государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу". Здесь он числится сначала ведущим, а затем главным специалистом.

С мая по сентябрь 2011 года Мамбетов работает в мэрии Бишкека. Он и.о. заведующего отделом международного сотрудничества.

В ноябре 2014-го Алмаз Мамбетов приходит работать в филиал компании с ограниченной ответственностью "Транс-Кыргыз Газ Пайплайн" в Кыргызской Республике. Здесь он будет трудиться до лета 2016 года сначала на должности специалиста по связям с общественностью, а затем уже старшего специалиста.

В 2016-м он избирается на должность мэра Балыкчы. Будучи градоначальником курортного города, Алмаз Мамбетов ни раз оказывался в центре скандала. В 2017 году в Интернете появилась запись телефонного разговора. Человек, голос которого был похож на голос Мамбетова, выяснял отношения с экс-мэром. В разговоре звучала нецензурная лексика.

Затем в августе 2018-го бурно обсуждалась ситуация с вырубкой деревьев. Тогда на странице Алмаза Мамбетова в социальной сети появился грубый комментарий: "Псина лает, караван идет". Пресс-секретарь мэра заявила общественности, что страница градоначальника была взломана и мэр не имеет к данному комментарию никакого отношения.

Мэром Балыкчы Алмаз Мамбетов пробыл до 2019-го, когда стал председателем Государственной регистрационной службы.

2019-м общественность обсуждала и еще одну скандальную ситуацию. Опять же в социальных сетях появились фото с камер "Безопасного города". На одном из снимков было видно, что водитель трогает за грудь сидящую рядом женщину. Кто-то высказал предположение, что на фото не кто иной, как председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Мамбетов, конечно же, это опроверг. А представители правоохранительных органов заявили, что настоящий водитель найден и оштрафован.

С 2020-го по 2021-й Алмаз Мамбетов занимает уже должность управляющего делами президента и правительства КР. А в августе 2021-го вновь избирается на должность градоначальника, но уже города Оша.

За год с небольшим, что Алмаз Мамбетов был градоначальником южной столицы, произошло много событий. Так, в октябре стало известно, что на мэра Оша Генпрокуратурой возбуждено сразу четыре уголовных дела. Речь идет о статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Расследуется деятельность Алмаза Мамбетова в период работы еще на посту мэра Балыкчы (с 2014-го по 2019-й). Фигурантами по делу проходят и другие должностные лица.

29 ноября Алмаз Мамбетов указом главы государства освобожден от должности мэра Оша.





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