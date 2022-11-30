На кого работает депутат ЖК Чынгыз Айдарбеков?

Только депутат Эльвира Сурабалдиева забила тревогу.

Не так давно некоторые депутаты Жогорку Кенеша КР подняли шум из-за исчезновения своего коллеги, экс-главы МИД КР Чингиза Айдарбекова, но, как оказалось, народные избранники в своем желании дискредитировать силовиков страны настолько поторопились, что оказали больше медвежью услугу якобы пропавшему депутату.

Как выяснилось, депутат вовсе и не пропадал никуда. Он благополучно пересек кыргызско-казахскую границу и также благополучно улетел в Астану с дальнейшим вылетом в Грузию. Почему же он столько времени не выходил на связь, спрашивается? Неужели действительно держал интригу?

Почему не били тревогу родственники, как это обычно у нас бывает. Шутка ли – близкий человек не появляется дома и не выходит на связь! Родственники бегут в милицию с заявлением о пропаже, начинают безотлагательные поиски собственными силами. А тут родственники как воды в рот набрали. С их стороны – тишина. Видимо, что-то знали. Только депутат Эльвира Сурабалдиева забила тревогу.

Интрига это была или нет, пока неизвестно, но есть и другая не менее интересная версия. Есть мнение, появившееся в соцсети, что Айдарбеков просто на просто хотел осуществить свою поездку тайно для встречи с некими лицами на территории Грузии. Поэтому и соблюдал, как говорится, тишину в эфире. Интересно, что это за такие важные люди в Грузии, встреча с которыми настолько окутана тайной, что даже своим коллегам нельзя рассказать? Согласитесь, вся эта история с тайными зарубежными встречами больше напоминает шпионский детектив, чем деятельность депутата Жогорку Кенеша, а в прошлом дипломата и экс-главу Министерства иностранных дел.

Понятно, что слова Айдарбекова об обследовании, которые он написал в качестве оправдания своего исчезновения с соцсетях, мало соответствуют правде. Грузия - государство, имеющее тесную дружбу с США. Именно там происходят в последнее время основные встречи оппозиции разных стран с кураторами из Вашингтона. В свое время в эту страну для "обмена опытом" выезжали Клара Сооронкулова, Улан Усойун, Равшан Джеенбеков, Рита Карасартова и др. С какими идеями они после подобных встреч возвращались на родину, хорошо известно почти всем кыргызстанцам. В этом плане Айдарбеков, которого всячески пытаются сделать сейчас жертвой режима, - очень выгодная фигура для раскачки ситуации в стране с точки зрения западных партнеров.

Возможно, тесные контакты Айдарбеков установил с западными партнерами, еще будучи в ранге главы МИД КР. Теперь его взяли в активный оборот.

Опасно другое. Скорее всего, именно в Грузии "друзья страны" из США формируют "пятую колонну" из обиженных на власть, а следовательно, послушных адептов в Кыргызстане. Хорошим знаком происходящее назвать точно нельзя. Поэтому спецслужбам КР надо максимально проверить, с каким набором "методичек" вернется выздоровевший депутат на родину.



URL: https://www.vb.kg/424937