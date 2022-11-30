Эдиль Байсалов объяснил, почему не удалось выполнить обещанное пенсионерам

Но при этом мы повысили пенсии на 33 процента в среднем, а не на 2-3 процента, как это было в прежние годы.



«Мы уже весной осознали, что выполнить конституционную норму и задачу главы государства о повышении пенсий до прожиточного минимума не удастся», — заявил 24.kg заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался в понедельник на комитете Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике. Тогда депутат Дастан Бекешев заявил, что проект бюджета Социального фонда на 2023 года не соответствует Основному закону страны.

«Я и тогда на комитете тоже сказал, что мы конституционную норму не выполним. Но при этом мы повысили пенсии на 33 процента в среднем, а не на 2-3 процента, как это было в прежние годы. Собирались повысить еще больше, но грянул кризис. Мы еще весной предлагали включить этот пункт в антикризисный план, чтобы предупредить население. В марте планировали обсудить этот вопрос и как-то об этом объявить. Были споры внутри администрации президента, и это не вошло в антикризисный план. Решили людей не пугать», — сказал Эдиль Байсалов.

Зампред кабмина также отметил, что Конституцию из-за этого менять никто не собирается. Отказываться от задачи, чтобы социальное обеспечение граждан было на уровне прожиточного минимума, тоже. Кабинет министров считает, что это достижимая цель. Но бывают годы, когда не все, что написано в Конституции, достигается.

«Мы — развивающая страна. Такое возможно. Мы четко открыто говорим, что жизнь не стоит на месте. Во всем мире такой инфляции не было, как в этом году. Мы пришли к коллизии, что конституционная норма продекларирована, буквально была в зоне досягаемости. Но мы сейчас должны все это пересматривать. Мы открыто и честно можем признать, что эта норма в следующем году не будет выполнена. Это не конец света, это только подхлестывает актуальность реформирования пенсионной системы в стране», — заключил Эдиль Байсалов.



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