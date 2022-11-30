Саудовская Аравия заинтересована в открытии «Мясного халал парка» в Кыргызстане

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Представители халал-индустрии Кыргызстана и Саудовской Аравии обсудили вопрос взаимного признания сертификации, а также проект «Мясной халал парк в КР». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

В ходе встречи бизнес-делегация посетила отечественное предприятие «Торо» в Аламудунском районе Чуйской области и ознакомилась с его деятельностью, производственной мощностью, опытом взаимодействия с фермерами, а также стандартами халал (адал), по которым осуществляются экспорт кыргызского мяса в мусульманские страны.

Директор Центра по развитию халал-индустрии Алмаз Кайырбеков проинформировал о достигнутых договоренностях в ходе третьего заседания кыргызского-саудовского комитета по сотрудничеству, на котором были обговорены указанные выше проекты.

В состав бизнес-делегации из Саудовской Аравии вошли представители компании Al Rajhi International for Investment (RAII) и Министерства инвестиций КСА.

Справочно: Al Rajhi International for Investment (RAII) была создана в 2006 году. Она является дочерней компанией Sulaiman Abdulaziz Al-Rajhi Awqaf Holding, одной из крупнейших коммерческих компаний в Королевстве Саудовская Аравия.

Основная ее деятельность заключается в инвестировании и развитии сельскохозяйственных проектов за рубежом. За 40 лет работы компании удалось внедрить современные сельскохозяйственные технологии для развития как аграрного, так и инвестиционного секторов экономики.

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