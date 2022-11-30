ГКНБ: Задержаны граждане КР при попытке сбыта наркотического вещества весом более 18 кг 

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанных водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области ГКНБ.
ГКНБ КР в ходе расследования и проведения комплекса следственно - оперативных мероприятий в рамках досудебного производства по статье 282 УК КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта), при попытке сбыта наркотических средств «марихуаны», весом более 18 кг, задержаны уроженцы Жалал-Абадской области К.Г.Г. 1959 г.р., и Н.Н.М. 1968 г.р.
Задержанных К.Г.Г. и Н.Н.М. водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области ГКНБ.
27 ноября 2022 года К.Г.Г. и Н.Н.М. привлечены к уголовной ответственности в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.3 УК Кыргызской Республики и в тот же день на основании постановления следственного судьи Ошского городского суда в отношении К.Г.Г. и Н.Н.М. избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление других причастных лиц.
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