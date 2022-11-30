В Оше 6 предпринимателей оштрафовали за продажу угля по завышенной цене, сообщает Служба антимонопольного регулирования КР.
Ошский областной отдел Службы совместно с органами местного самоуправления и налоговой службой на постоянной основе проводит мероприятия на территории Ошской области по обеспечению выполнения постановления кабинета министров КР «О введении временного государственного регулирования цен на уголь на территории КР» от 2 ноября 2022 года №594.
Так, по результатам мероприятий были приняты решения о наложении штрафов на 6 субъектов за нарушение антимонопольного законодательства в рамках регулирования цен на уголь.
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