Ограбление кыргызстанца в Москве. Задержан подозреваемый

По факту разбойного нападения гражданина Кыргызстана в Москва ведется расследование.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне, в ряде информационных агентств, в том числе российских, была опубликована информация, что "в Москве кыргызстанца ограбили на $100 тысяч, выстрелив в него дважды".

Представительством МВД КР в РФ по данному факту приняты меры реагирования в рамках компетенции. По полученным данным 28 ноября в службу 102 поступило сообщение об огнестрельном ранении на Литовском бульваре города Москвы.

Прибывшим на место сотрудниками ОМВД России по району Ясенево города Москвы установлено, что в 13.40 часов около отделения банка двое неизвестных кавказкой внешности, угрожая гражданину Кыргызстана А.Т. предметом, похожим на пистолет, похитили сумку с денежными средствами в размере 70 тысяч долларов США. Гражданин А.Т. стал преследовать нападавших и в это время неизвестные произвели несколько выстрелов в его сторону.

С места происшествия были изъяты 3 гильзы, предположительно, от травматического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.162 (разбой) УК Российской Федерации. По уголовному делу признан потерпевшим гражданин Кыргызской Республики Т.А. 1992 года рождения, уроженец Жалал-Абадской области. Он, как оказалось, временной регистрации на территории Российской Федерации не имеет.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления МВД России по городу Москва по подозрению

в совершении указанного преступления был задержан уроженец Республики Ингушетия. В

отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинении.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также процессуальные действия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления. По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы".





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