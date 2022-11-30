Доктор Мясников предупредил о серьезной опасности популярных лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о серьезной опасности самостоятельного приема лекарств для сердца и сосудов, в частности бисопролола.
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он заявил, что бесконтрольное употребление этого препарата может привести к остановке сердца. Выпуск доступен на платформе "Смотрим".
Говоря о том, что в России существует повышенный спрос на лекарства для сердца, Мясников отметил, что некоторые из популярных препаратов могут "убить на раз". "Одно дело, когда вы бежите и покупаете мельдоний, магний или калий, хуже вам не будет. (...) Но если вы выпьете лишнюю таблетку бисопролола, у вас остановится сердце", - предостерег доктор.
По его словам, прием другого препарата из этой группы, нифедипина, может привести к резкому снижению давления, что может привести к инфаркту или инсульту. Аналогичные последствия способен вызвать прием нитроглицерина, заверил Мясников. "Кому-то он помогает, кого-то он убивает. Почему говорим: если упал человек, не суйте ему в рот никакого нитроглицерина. Вам он подходит, его он может убить", - объяснил он.
Мясников также сравнил поход в аптеку и покупку лекарств без предварительного обращения к врачу с закупкой в оружейном магазине. "Грубо говоря, вы идете в оружейный магазин, не умея обращаться с гранатой, пистолетом, и покупаете. (...) Это оружие, оружие, которым вы себя убиваете", - высказался он.
Ранее Мясников также назвал группу препаратов, которые могут приводить к эректильной дисфункции. По его словам, такое последствие может вызвать прием лекарств от гипертонии.
Источник: lenta.ru
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