Двоих кыргызстанцев задержали при попытке продать 18 кг марихуаны

Сотрудники ГКНБ задержали подозреваемых по делу об изготовлении наркотических средств с целью сбыта.
Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточняется, при попытке сбыта более 18 кг марихуаны задержаны уроженцы Джалал-Абадской области К. Г. Г., 1959 года рождения, и Н. Н. М., 1968 года рождения. Они водворены в СИЗО ГКНБ.
Проводятся следственные действия по установлению других причастных к наркоторговле.
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