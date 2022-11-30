Двоих кыргызстанцев задержали при попытке продать 18 кг марихуаны

Сотрудники ГКНБ задержали подозреваемых по делу об изготовлении наркотических средств с целью сбыта.

Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как уточняется, при попытке сбыта более 18 кг марихуаны задержаны уроженцы Джалал-Абадской области К. Г. Г., 1959 года рождения, и Н. Н. М., 1968 года рождения. Они водворены в СИЗО ГКНБ.

Проводятся следственные действия по установлению других причастных к наркоторговле.



URL: https://kaktus.media/471507