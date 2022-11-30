Чингиз Айдарбеков вышел на связь и сообщил, что скоро вернется в Кыргызстан

Ранее пропавший депутат Чингиз Айдарбеков сообщил, что скоро вернется в Кыргызстан.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В опубликованном сообщении Айдарбеков рассказал, что сначала выехал за границу на плановое лечение, а затем ему нужно было посетить похороны в Казахстане.
"Уважаемые соотечественники! Решил сообщить, почему несколько дней не выходил на связь. Как ранее сообщили мои коллеги, мне нужно было выехать за границу на плановое обследование. Тем временем появилась необходимость заехать в Казахстан на похороны, далее продолжил свой путь для прохождения медицинского обследования. Пишу это обращение как только появилась возможность связаться с вами. Я очень благодарен своим сторонникам, которые всегда поддерживают меня! Скоро вернусь в Кыргызстан. С уважением, Чингиз Айдарбеков", - говорится в сообщении депутата.
Напомним, ранее стало известно, что Айдарбеков и его коллега Эмил Жамгырчиев были остановлены на КПП "Ак-Жол" в ночь на 27 ноября, когда планировали пересечь кыргызско-казахскую границу. Позже депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила, что они не могут найти Чингиза Айдарбекова. В ГКНБ сообщили, что не задерживали депутатов.
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