Ташиев, Келдибеков, Абжалиев, Чодуев, Кыязов учились в одной школе. Сейчас она в аварийном состоянии

Заместитель председателя Кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 29 ноября ознакомился с состоянием школы-интерната №11 имени В.Терешковой в городе Ош.

Как сообщил коллектив школы, здания образовательного учреждения находится в аварийном состоянии уже 36 лет, заключение об этом школа получила в 1986 году, поэтому президент Садыр Жапаров поручил построить новое здание.

В школе-интернате обучаются 570 учеников, из них 300 проживают в общежитии школы.

Ташиев ознакомился с проектом нового здания и местом строительства, внес дополнения к проекту и поручил ускорить работы.

Строительство нового трехэтажного здания начнется в начале 2023 года, будет рассчитано на 750 учеников. Также будет построено новое здание общежития школы.

В этой школе учились Камчыбек Ташиев, бывший спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, бывшие депутат Алярбек Абжалиев, министр сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев, журналист Эрнис Кыязов и другие.

Билим АКИpress