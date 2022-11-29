С 2023 года предприниматели должны применять электронные накладные - ГНС

Регистрация в системе «ЭТТН» осуществляется посредством «личного кабинета» на сайте ГНС.
Субъекты предпринимательства, осуществляющие оборот товаров, обязаны с 1 января 2023 года зарегистрироваться в информационной системе Налоговой службы и применять электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН), сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.
Регистрация в системе «ЭТТН» осуществляется посредством «личного кабинета» на сайте ГНС.
Отметим, что информационная система «ЭТТН» представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту.
Несомненным преимуществом ЭТТН является ее оперативность, что позволит субъектам предпринимательства обмениваться электронным документом с контрагентами за считанные минуты, тогда как ранее пересылка оригинальных (бумажных) документов контрагенту занимала дни и даже недели.
В числе других плюсов – сокращение затрат на канцелярские и почтовые расходы в связи с переходом на безбумажную форму работы, а также возможность оптимизировать свой внутренний документооборот и улучшить качество управления.
Напомним, с 15 мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с 1 июля 2022 года – налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.
В настоящее время налоговые органы на местах проводят работу по обучению и консультации субъектов по применению ЭТТН.
Более подробную информацию и консультацию можно получить на Telegram-канале «Внедрение ЭТТН» (https://t.me/+xkafvyhzJRYxYTEy) или в налоговом органе по месту осуществления экономической деятельности.
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