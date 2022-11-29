120 китайских автобусов. Мэрия Бишкека открывает набор водителей

Водителей набирают в связи с прибытием в столицу 120 новых автобусов китайского производства.
Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявляет набор водителей с категорией «Д», сообщают в столичной мэрии.
По их данным, водителей набирают в связи с прибытием в столицу 120 новых автобусов китайского производства.
«Так, кроме стандартного пакета документов, соискателям необходимо предоставить удостоверение, которое разрешает управлять автотранспортом на газомоторном двигателе», - говорится в сообщении.
Напомним, новые автобусы 10,5-метровые и оснащены кондиционером. Всего в автобусе 75 мест, из них 26 сидячих и 1 для ЛОВЗ. Также автобус оснащён автоматической коробкой передач и откидным трапом.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 0(312) 53-17-89, 0(312) 53-18-14, 0705 86 84 64.
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