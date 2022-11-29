Сезон ОРВИ. В бишкекской мэрии напомнили номера телефонов и график работы ЦСМ

В бишкекской мэрии напомнили номера телефонов и график работы ЦСМ и убедительно попросили горожан не заниматься самолечением.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Столичные поликлиники принимают пациентов и в выходные дни. Это связано с ростом заболеваемости респираторной патологией среди детей. По этой причине увеличилась нагрузка обращающихся пациентов за медицинской помощью в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), Национальный центр охраны материнства и детства.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время столичные центры семейной медицины принимают пациентов:

- с 08:00 до 18:00 в будние дни и в субботу;

- с 08:00 до 14:00 в воскресенье.

Кроме того, медики ЦСМ дежурят в приемном отделении ГДКБ СМП в воскресные дни с 08:00 до 20:00.

«Мэрия Бишкека призывает вас при появлении симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) обращаться к врачам ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Убедительная просьба не заниматься самолечение», - говорится в сообщении.

Актуальные телефоны регистратур центров семейной медицины города:

•ЦСМ №1 - 0312 64 45 42;

•ЦСМ №2 - 0312 21 03 57;

•ЦСМ №3 - 0312 32 52 32;

•ЦСМ №4 - 0312 43 39 07;

•ЦСМ №5 - 0312 63 51 23;

•ЦСМ №6 - 0312 57 02 84;

•ЦСМ №7 - 0312 66 20 44;

•ЦСМ №8 - 0312 42 69 62;

•ЦСМ №9 - 0312 21 17 32;

•ЦСМ №10 - 0312 67 82 74.

Кабар