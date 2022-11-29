После акта агрессии Таджикистана 3925 эвакуированных баткенцев еще не вернулись в свои дома

По области, как он сказал, на свое постоянное место жительство не вернулись 3925 граждан.
Всего по Баткенской области во время акта агрессии Таджикистана были эвакуированы 136 770 кыргызстанцев, на сегодня количество вернувшихся на свою малую родину составляет 132 845 человек, сообщил АКИpress представитель президента в Баткенской области.
По области, как он сказал, на свое постоянное место жительство не вернулись 3925 граждан.
«3781 гражданин временно проживают в домах других граждан», - уточнил Алимбаев.
АКИpress
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