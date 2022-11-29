В Казахстане остаются около 100 тыс. россиян, приехавших в конце сентября

С 21 сентября в Казахстан въехали более 400 тыс. граждан России, выехали — свыше 320 тыс.
Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.
«Чуть более 400 тыс. россиян приехали. Выехали чуть более 320 тыс. Около 100 тыс. россиян пока находятся здесь»,— рассказала она журналистам.
Говоря о трудовых мигрантах, отметила она, в Казахстане работает около 22 тыс. граждан России, которые отчисляют пенсионные взносы.
Россияне стали уезжать в Казахстан на фоне объявленной в конце сентября в РФ частичной мобилизации.
CentralAsia
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