Депутат интересуется, какую прибыль получило ГП «Кыргыз темир жолу» в 2022 году

Какую прибыль в 2022 получило ГП «Кыргыз темир жолу»?
Об этом спросила депутат Чолпон Султанбекова (Ишеним) в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.
На это генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Алмаз Сакиев ответил, что по итогам 10 месяцев госпредприятие получило балансовую прибыль в размере 1,3 млрд сомов.
Депутат спросила, сколько вагонов было куплено на кредитные средства и напомнила, что ГП было намерено закупить 150 вагонов.
Сакиев сообщил, что вагоны были приобретены в полном объеме.
На этот момент рассматривался проект кредитного соглашения, соглашение о предоставлении инвестиционного гранта по проекту повышения климатической устойчивости инфраструктуры ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития.
Tazabek
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