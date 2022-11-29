Депутат интересуется, какую прибыль получило ГП «Кыргыз темир жолу» в 2022 году

Какую прибыль в 2022 получило ГП «Кыргыз темир жолу»?

Об этом спросила депутат Чолпон Султанбекова (Ишеним) в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

На это генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Алмаз Сакиев ответил, что по итогам 10 месяцев госпредприятие получило балансовую прибыль в размере 1,3 млрд сомов.

Депутат спросила, сколько вагонов было куплено на кредитные средства и напомнила, что ГП было намерено закупить 150 вагонов.

Сакиев сообщил, что вагоны были приобретены в полном объеме.

На этот момент рассматривался проект кредитного соглашения, соглашение о предоставлении инвестиционного гранта по проекту повышения климатической устойчивости инфраструктуры ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития.



Tazabek