Адвокат: Мужчину "наказали" пробацией за действия сексуального характера против ребенка

В Кыргызстане суды применяют пробацию к насильникам несовершеннолетних.

Об этом рассказала адвокат Евгения Крапивина сегодня, 29 ноября, на презентации законопроекта по защите от семейного, сексуального и гендерного насилия.

По словам Крапивиной, она вместе с коллегой-юристом Индирой Саутовой провела анализ приговоров судов за 2021 и 2022 годы, опубликованных на сайте Верховного суда. Они выяснили, что с введением института пробации идет рост освобождения преступников от отбывания наказания с применением пробационного надзора.



"Получается, человек фактически не изолируется от общества.

Проанализировав 164 уголовных дела, мы видим, что каждый четвертый обвиняемый был освобожден от наказания с применением пробационного надзора.

К чему это приводит? Освобождение от наказания под пробационный надзор применяется даже по тяжким преступлениям. Когда судья назначает пробационный надзор, при отбытии половины срока, при хорошем поведении осужденного пробационный надзор можно отменить. И в этот день погашается судимость", - пояснила Крапивина.

Адвокат привела пример: "Человека признали виновным за совершение действий сексуального характера в отношении ребенка. Приговорили к восьми годам лишения свободы. Вроде серьезно. Тут же применили пробационный надзор сроком на четыре года. Человек не изолируется от общества. Продолжает жить среди нас, приходит в органы пробации и заявляет, что не сбежал. И через два года гипотетически эта судимость будет погашена и пробационный надзор отменен".

"Есть ли какая-то социальная справедливость? Сдерживающий фактор, чтобы люди не совершали такие тяжкие преступления? Отнюдь", - отметила адвокат.



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